Autarca da Ribeira Grande elogia “comportamentos responsáveis” nas zonas balneares do concelho

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, visitou as zonas balneares do concelho para fazer um balanço das primeiras quatro semanas de época balnear que “decorre sob moldes adaptados à pandemia e com o rigor exigido pelas autoridades de saúde”, salientou citado em nota.