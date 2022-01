Aurora Ribeiro propõe "transformação sustentada" do concelho da Horta

A apresentação da candidatura de Aurora Ribeiro de 36 anos, militante do BE, decorreu numa sessão pública na cidade da Horta, onde foram apresentados os eixos prioritários de "um programa" que "se mantém em construção" com o contributo da população "durante a campanha" e "depois das eleições".

Para a candidata, "não são as medidas avulsas, ao exclusivo sabor de oportunidades de financiamento", que farão do Faial "um sítio melhor para viver".

Aurora Ribeiro considera "importante abrir o concelho da Horta aos exemplos que possam trazer efetiva qualidade de vida aos cidadãos", adotando "soluções para desigualdades sociais nem sempre evidentes e uma resposta para necessidades tão básicas como o direito à habitação, ao espaço público, à mobilidade, à preservação da saúde humana e ambiental".

Entre as propostas do BE para a autarquia faialense está "a recuperação de edifícios degradados", a simplificação dos processos de licenciamento de obras e a criação de "uma zona pedonal em cada uma das três freguesias da cidade".

A candidatura do BE à autarquia da Horta quer ainda "promover a sustentabilidade do transporte" propondo, por isso, "o transporte público gratuito nas freguesias e na cidade" e "um itinerário único para o minibus".

Aurora Ribeiro compromete-se ainda "com a divulgação efetiva dos concursos públicos, com transparência total nos ajustes diretos" e "com uma regular prestação de contas sobre as obras em curso".

O BE divulgou também o nome de Mário Moniz como cabeça de lista à Assembleia Municipal".

O PS, que gere os destinos do município da Horta, elegeu em 2017 quatro dos sete mandatos, contra três do PSD, mas perdeu a maioria na Assembleia Municipal, onde o PSD, o CDS, o PCP e um ex-deputado do PAN têm juntos mais votos que a bancada socialista.

O executivo municipal da Câmara da Horta é composto pelo presidente (PS), vice-presidente (PS), dois vereadores socialistas e ainda três vereadores eleitos pela coligação "Acreditar no Faial", que junta PSD e CDS-PP.

O atual presidente da Câmara da Horta, José Leonardo Silva, eleito em 2013 e 2017, volta a candidatar-se pelo PS.

Em junho, um grupo de cidadãos independentes apresentou também a candidatura à Câmara e à Assembleia Municipal da Horta, nas eleições autárquicas, tendo como cabeça de lista Souto Gonçalves, empresário e jornalista.

PSD, CDS-PP e PPM candidatam o deputado Carlos Ferreira à Câmara da Horta.

Paula Decq Mota, professora, foi apresentada como candidata da CDU à Câmara da Horta.