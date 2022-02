"Associação estuda importância dos emigrantes no investimento" é a manchete fotográfica. "Troca de sacerdotes entre ouvidorias", "Dormidas sobem no Alojamento Local", "Viola da terra atrai cada vez mais", "Nascimento Cabral quer desenvolver Ponta Delgada" e "Nené recorda trajeto desde a Graciosa até à Europa" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.