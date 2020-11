"Aumenta a espera por ecografias e fisioterapia" é a manchete do Açoriano Oriental

A capa do Açoriano Oriental noticia que a realização de ecografias e fisioterapia, no âmbito das convenções da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel com as clínicas privadas, sofreu um atraso com a pandemia, agravando a espera.