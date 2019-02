Auditório da Madalena celebra dois anos

Do cinema à música, passando pelas artes performativas, aquele que é já conhecido como palco da cultura do Pico acolheu mais de uma centena de concertos, entre eles Gisela João e António Zambujo, bem como de todas as filarmónicas, bandas e grupos folclóricos do concelho, adianta nota de imprensa.



A par da música, outros grandes eventos passaram por aquele espaço, como por exemplo o espetáculo de stand-up comedy de António Raminhos, as Galas de Abertura e Encerramento da Cidade do Vinho, Rúben de Oliveira Show, a Temporada das Artes, entre muitos outros.



Também na sétima arte, o Auditório da Madalena tem conquistado um número crescente de entusiastas. Nos seus primeiros cinco meses de existência as sessões de cinema atraíram mais de 6260 espetadores.



Com o intuito de despertar o pensamento crítico, o Auditório foi ainda palco do lançamento de diversos livros e da comemoração de efemérides, nomeadamente o Dia de Portugal e o 25 de abril, tendo também recebido um dos principais seminários mundiais de ornitologia e os Colóquios Lusofonia,bdinamizando a esfera turística, em prol do progresso do concelho