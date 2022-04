Auditório da Madalena acolheu “Alegria de Schuman”

Em estreia, o grupo “Cabeças no Ar e Pés na Terra” apresentou a história da Europa vista pelo prisma de Ludwig van Beethoven e Robert Schuman, levantando questões sobre os ideais da União Europeia, numa peça de teatro interativa com o público.



Com um conceito alternativo e inovador, o espetáculo "deu vida a duas das mais importantes personalidades do velho continente, reconhecidas pelos grandes feitos, como a histórica declaração de Schuman, que trouxe a paz à Europa após a Segunda Guerra Mundial, e o Hino à Alegria, composto por Beethoven e adotado como melodia oficial a UE, em 1985, exaltando os princípios da liberdade, paz e solidariedade através da música".