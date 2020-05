“Audição de Viola da Terra Online” assinala o Dia Mundial da Criança

Nos últimos quatro anos o Conservatório Regional de Ponta Delgada e a Associação de Juventude Viola da Terra têm organizado esta Audição com o intuito de assinalar esta importante data e de valorizar o trabalho e empenho das crianças e jovens intérpretes de Viola da Terra do Conservatório, explica comunicado.

No sentido de não se cancelar o evento este ano, o mesmo foi adaptado para um formato online.



Mais de uma dezena de alunos, dos 6 aos 16 anos, da Classe de Viola da Terra do professor Rafael Carvalho, têm estado a escolher uma peça ao longo das últimas duas semanas, gravando em casa o seu vídeo, para depois ser editado num trabalho musical com a participação de todos.

Desta forma, no dia 1 de Junho, pelas 14h00, será apresentado esse vídeo da Audição do Dia da Criança, em facebook.com/rafael.carvalho.12935, que depois ficará disponível na página do Conservatório Regional de Ponta Delgada.

A Associação de Juventude Violas da Terra irá associar-se ao evento, como nas edições anteriores, fazendo chegar aos alunos participantes a oferta de trabalhos musicais editados nos Açores e ligados à Viola da Terra.