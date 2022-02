Atuneiros compensados por Governo dos Açores por descargas fora do porto de origem

Em declarações à Agência Lusa, Manuel São João, que se reuniu com as direções da Federação das Pescas dos Açores e da APASA - Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores, em Ponta Delgada, disse que o encontro serviu para “cumprir aquilo que havia sido assumido no início da safra - uma compensação para os inconvenientes resultantes das descargas não serem feitas nos portos" devido às obras nos entrepostos frigoríficos de Santa Maria e Faial.

O secretário regional do Mar e das Pescas referiu a 27 de agosto que “não existiam ainda valores definidos” quanto ao montante dos apoios a conceder aos armadores, situação que seria definida “no final da safra” e em coordenação com a Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores (APASA) e com a Federação de Pescas dos Açores.

O governante explicou que foi fixado o valor de cinco cêntimos por cada quilo de bonito descarregado pelas embarcações fora do seu porto de armazenamento.

O titular da pasta das Pescas especificou que vários atuneiros da ilha de São Miguel foram, por exemplo, obrigados a descarregar às ilhas do Pico e da Terceira.

Tendo havido este ano uma “safra muito abundante”, tal “criou constrangimentos, tendo em conta as obras em simultâneo no entreposto de Santa Maria, que só ficaram terminadas no final de setembro, e no entreposto frigorifico da Horta”.

Manuel São João salvaguardou que a FPA participou sempre em todo este processo e “hoje foi encontrado um entendimento” sobre o valor a praticar.

De acordo com os dados disponibilizados pelo executivo de coligação PSD/CDS-PP/ PPM, até 25 de agosto tinham sido descarregadas nas lotas dos Açores 3.947 toneladas de atum (voador, patudo e bonito), mais 1.464 toneladas do que em igual período de 2021.