Atlético de Madrid contrata Marcos Llorente ao Real Madrid

Llorente, de 24 anos, fez quase toda a sua carreira no Real Madrid, tendo apenas interrompido essa ligação, em 2016/17, quando esteve no Alavés.

"O Atlético de Madrid e o Real Madrid chegaram a acordo para a transferência de Marcos Llorente para o nosso clube, ainda dependente dos testes médicos do futebolista madrileno. Está previsto que (...) o médio assine um contrato que o vinculará ao nosso clube nas próximas cinco temporadas", lê-se no comunicado.

O futebolista espanhol Marcos Llorente vai ser jogador do Atlético de Madrid nas próximas cinco temporadas, após o ter contratado ao Real Madrid, anunciaram hoje os 'colchoneros'.

