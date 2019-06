Atleta da AJCOD convocado para campo de Aperfeiçoamento e Observação, em Coimbra

O atleta Simão Furtado, da Associação Juvenil do Clube Operário Desportivo (AJCOD), foi convocado para ser observado pelos elementos da equipa técnica nacional na edição 2019 do Campo de Aperfeiçoamento e Observação, que se irá realizar entre 23 e 28 de junho na localidade de Cernache, concelho de Coimbra.

O evento será dedicado a atletas masculinos e femininos na categoria de sub-14, de todo o país. Simão Furtado representará, assim, o concelho de Lagoa. Este campo de Aperfeiçoamento e Observação conta com o apoio da Federação Portuguesa de Basquetebol.



O dia 23 de junho será dedicado à receção dos atletas no Colégio da Imaculada Conceição (CAIC). Os treinos de aperfeiçoamento e observação decorrerão entre os dias 24 e 28 de junho, entre as 9h00 e as 19h00 no Pavilhão do CAIC.

A AJCOD conquistou, no decorrer da época 2018/2019, vários títulos no campeonato da ilha de São Miguel, na maioria dos escalões de formação da modalidade.