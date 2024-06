Ativista russa apela para não reconhecimento de Putin como Presidente da Rússia

“Apelo a todos os governos do mundo para que não reconheçam o ditador e criminoso Vladimir Putin como o presidente legítimo do meu país”, disse Shevchenko num discurso gravado em vídeo no segundo dia do Fórum da Liberdade de Oslo.

Shevchenko, que não pôde deslocar-se a Oslo por razões pouco claras, segundo a agência espanhola EFE, afirmou que dedica todos os dias a lutar pela paz e “a expor a crueldade e as mentiras do regime de Putin”.

A ativista, que integra o movimento de oposição Open Russia, do bilionário exilado Mikhail Khodorkovsky, disse que entrou na política há 15 anos porque “não se pode ficar em silêncio perante a injustiça”.

Shevchenko foi detida em 2019 por fazer parte de uma “organização indesejável” e colocada em prisão domiciliária.

Em 2021, foi condenada a uma pena suspensa de quatro anos de prisão por tentativa de “desestabilizar a situação política interna” e decidiu exilar-se na Lituânia.

Shevchenko pediu a atenção da comunidade internacional para as crianças, que descreveu como as “vítimas mais vulneráveis dos conflitos”.

Contou ter recebido muitas mensagens de crianças russas que dizem ter sido obrigadas a posar em fotografias de apoio à guerra na Ucrânia.

Denunciou também que os opositores russos presos, como Vladimir Kara-Murza e a ativista antiguerra Natalia Filonova, não podem ver as suas famílias.

O Fórum da Liberdade de Oslo é organizado anualmente desde 2009 pela Fundação de Direitos Humanos, com sede em Nova Iorque, presidida pelo milionário venezuelano radicado nos Estados Unidos Thor Halvorssen.