Atividade sísmica na ilha São Miguel a decrescer

Segundo declarações ao jornal Açoriano Oriental, Rui Marques, explica que, desde ontem (terça-feira) que o CIVISA tem registado um ligeiro incremento da atividade sísmica no setor central da ilha de São Miguel, “mais precisamente no flanco este do vulcão do fogo”.





“Este aumento da atividade que se registou de forma ligeira teve um tendência crescente, tendo atingido um pico entre as 19 horas de ontem e a 1 hora da manhã de quarta-feira, desde então estamos com uma tendência decrescente”, frisou Rui Marques.





Recorde-se que até ao momento foram sentidos cinco sismos pela população, dos quais um teve magnitude de 2,8 na escala de Richter (ocorreu ontem por volta das 19h33 de terça-feira).