Ataques geraram coro internacional de condenação e solidariedade

Eis algumas das reações internacionais, não só aos atentados que mataram quase 3.000 pessoas, mas também à resposta ao terrorismo, com base em várias fontes.

Os cargos indicados são os desempenhados há 20 anos. Os dirigentes que morreram surgem com os anos de nascimento e de morte entre parênteses.





“Profundamente chocado pelos ataques terroristas e criminosos que tiveram lugar esta manhã em Washington e Nova Iorque, quero assegurar-lhe, senhor Presidente, a minha total solidariedade nestes momentos tão trágicos.”

Jorge Sampaio, Presidente de Portugal, em telegrama ao homólogo dos EUA





“Não há palavras para descrever o horror que sentimos perante a barbárie terrorista de que foi vítima o povo dos Estados Unidos da América. (...) Os acontecimentos de hoje não dizem apenas respeito aos países da Aliança Atlântica, mas a toda a comunidade internacional.”

António Guterres, primeiro-ministro de Portugal





“Não há qualquer dúvida de que estes ataques são atos deliberados de terrorismo, cuidadosamente planeados e coordenados - e, como tal, condeno-os absolutamente. O terrorismo deve ser firmemente combatido onde quer que apareça.”

Kofi Annan (1938-2018), secretário-geral da ONU





“[Os membros do Conselho de Segurança da ONU] apelam a todos os Estados para que trabalhem em conjunto com toda a urgência para trazerem perante a justiça os autores, organizadores e mandatários dos crimes cometidos hoje.”

Comunicado do Conselho de Segurança das Nações Unidas





"Todos os Aliados continuam unidos e determinados em combater o flagelo do terrorismo. (…) Neste momento crítico, os EUA podem contar com os seus 18 Aliados na América do Norte e na Europa para assistência e apoio."

George Robertson, secretário-geral da NATO





“As divergências políticas e os conflitos com a América não devem constituir um obstáculo psicológico ao envio de ajuda humanitária ao povo norte-americano e a todas as pessoas da América, que foram profundamente afetadas por estes terríveis ataques.”

Muammar Kadhafi (1942-2011), líder da Líbia





"Estamos completamente estupefactos. (...) É inacreditável. Condenamos completamente este ataque muito perigoso, e transmito as minhas condolências ao povo norte-americano, ao presidente norte-americano e à administração norte-americana, não só em meu nome, mas também em nome do povo palestiniano."

Yasser Arafat (1929-2004), presidente da Autoridade Palestiniana





“Tendo em conta a sua amarga experiência de terrorismo, caso se confirme que o que se passou nos EUA é um ataque terrorista, Israel propõe toda a sua ajuda e exprime as suas condolências para as vítimas desta tragédia”.

Porta-voz do primeiro-ministro israelita, Ariel Sharon (1928-2014)





“Em nome do Governo e da nação iraniana, condeno os ataques terroristas contra os centros públicos nas cidades norte-americanas. (…) Condeno o terrorismo e é nosso dever islâmico conhecê-lo e destruir-lhe as raízes.”

Mohammad Khatami, Presidente do Irão





“Se tivessem resolvido os problemas do Médio Oriente, nomeadamente a questão-chave israelo-palestiniana, duvido fortemente que isto tivesse acontecido. (…) Todos ficámos chocados e tristes por ter havido tantas vítimas nestes atentados devastadores.”

Rei Abdallah II da Jordânia





“Independentemente dos sentimentos humanos contraditórios em relação ao que se passou na terça-feira nos EUA, o país colheu os frutos semeados pelos seus dirigentes em todo o mundo. Os EUA não abandonaram nenhum local no mundo sem aí erguer um monumento simbólico dos seus atos criminosos, quer seja no Japão, vítima de uma destruição nuclear, no Vietname ou no Iraque."

Saddam Hussein (1937-2006), Presidente do Iraque





"O reino da Arábia Saudita estará ao lado dos EUA e apoiará e cooperará com eles no combate ao terrorismo onde quer que esteja e combatê-lo-á em todas as suas formas."

Rei Fahd Ibn Abdul Azizi (1921-2005) da Arábia Saudita





“Consideramos o terrorismo um mal que ameaça a comunidade mundial. Todos os países devem juntar os seus esforços por esta causa comum.”

Pervez Musharraf, Presidente do Paquistão





"Queremos dizer às crianças norte-americanas que o Afeganistão sente a vossa dor e esperamos que os tribunais façam justiça."

Abdul Salam Zaeef, embaixador do Emirado Islâmico do Afeganistão em Islamabad





“São atos lamentáveis os que seguimos pela televisão”.

Amr Moussa, secretário-geral da Liga Árabe





“Cada um tem o seu Bin Laden (...), o nosso chama-se Yasser Araft.”

Ariel Sharon (1928-2014), primeiro-ministro de Israel





"Não devemos tirar conclusões precipitadas. O meu conselho aos EUA é que não ataquem um país por causa de uma pequena organização. É preciso descobrir quem o fez, mas não punir pessoas inocentes."

Hosni Mubarak (1928-2020), Presidente do Egito





“Temos visto crianças, mulheres, homens a correr nas ruas aterrorizados e não podemos aceitar isso, ninguém pode aceitar isso. É contra a nossa religião, é contra todos os princípios que defendemos.”

Rafic Hariri (1944-2005), primeiro-ministro do Líbano





“Afetado pelo horror indescritível dos ataques terroristas de hoje contra pessoas inocentes em diferentes lugares dos Estados Unidos, quero expressar-lhe a si e aos seus compatriotas a minha profunda solidariedade e a minha consternação neste trágico e obscuro momento.”

Papa João Paulo II (1929-2005)





"É impossível compreender completamente o mal que teria conjurado um ataque tão cobarde e perverso a milhares de pessoas inocentes."

Jean Chrétien, primeiro-ministro do Canadá





"Um ato tão desumano não deve ficar impune. Toda a comunidade internacional se deve unir na luta contra o terrorismo".

Vladimir Putin, Presidente da Rússia





“A China condena energicamente e opõe-se a qualquer tipo de ação violenta ou atividade terrorista.”

Jiang Zemin, Presidente da China

“Este é um desafio contra os EUA e democracias do mundo. (…) Faremos todos os possíveis para ajudar os EUA o mais depressa possível.”

Junichiro Koizumi, primeiro-ministro do Japão





"Os ataques terroristas em grande escala perpetrados contra os EUA apanharam de surpresa a comunidade internacional. O incidente muito lamentável e trágico lembra mais uma vez a gravidade do terrorismo. Como membro da ONU, a República Popular Democrática da Coreia opõe-se a todas as formas de terrorismo e a qualquer apoio a este, e esta posição permanecerá inalterada."

Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte





“Sentimos dor e tristeza em comunhão com o povo norte-americano. (…) Este acontecimento deveria servir para se criar uma Internacional contra o terrorismo.”

Fidel Castro (1926-2016), Presidente de Cuba





“Os atentados foram um golpe contra o que nos une mais profundamente no mundo inteiro.”

Gerhard Schroeder, chanceler da Alemanha





"A França sempre condenou o terrorismo, condena-o sem reservas e pensa que devemos combater o terrorismo por todos os meios. (...) Nenhum país do mundo foi alvo de ataques terroristas de tal magnitude ou de tal violência."

Jacques Chirac (1932-2019), Presidente da França





"Estou chocado com o terrível e insano ataque terrorista que atingiu o povo de uma nação amiga, bem como a consciência do mundo inteiro."

Silvio Berlusconi, primeiro-ministro da Itália





"Este terrorismo de massas é o novo mal no nosso mundo de hoje. É perpetrado por fanáticos que são totalmente indiferentes à santidade da vida."

Tony Blair, primeiro-ministro do Reino Unido





"Devemos avaliar o risco e ter em conta o facto de sermos aliados próximos dos EUA. Este ataque não visou somente os Estados Unidos, mas também os valores que nos são queridos, tanto como aos Estados Unidos. Este foi um ataque contra todos os países democráticos, contra a civilização e a humanidade."

Jack Straw, ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido





"Condenamos estes atos criminosos selvagens que são banidos por todas as convenções e valores humanos e religiões monoteístas, à cabeça das quais o Islão. O Islão valoriza a vida humana e considera aquele que mata à toa uma única vida humana um criminoso contra a humanidade."

Abdelouahed Belkeziz, secretário-geral da Organização da Conferência Islâmica





"Os europeus estão com os Estados Unidos da América na condenação e resistência firme a atos de terrorismo."

Romano Prodi, presidente da Comissão Europeia





"O terrorista é sempre culpado. (…) Nada pode justificar o que aconteceu (…). Todas as nações livres, todos os povos democráticos devem unir os seus esforços para tornar impossível a impunidade."

José Maria Aznar, presidente do Governo de Espanha





"Como parte do continente e como líder de um país democrático e pacífico, condeno o terrorismo e considero o ato um desatino."

Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil





"Não se trata de uma guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo, mas de uma guerra das forças democráticas contra o terrorismo.”

Ricardo Lagos, Presidente do Chile





“Todos nós devemos aprovar uma resolução de não acolhimento de qualquer terrorista. Se isto aconteceu na mais poderosa nação, nós, os mais pequenos, devemos permanecer em alerta.”

Olusegun Obasanjo, Presidente da Nigéria

"Nelson Mandela condena qualquer ataque terrorista, em especial aqueles que custam a vida a inocentes."

Porta-voz de Nelson Mandela (1918-2013)





“O meu Governo, o povo do Zimbabué e eu próprio partilhamos o choque, a cólera e a angústia do vosso governo, dos cidadãos dos EUA e das famílias dos feridos e mortos.”

Robert Mugabe (1924-2019), Presidente do Zimbabué





“À escala planetária, estes atos de terrorismo devem reforçar a determinação da comunidade internacional para se unir e trabalhar de forma coordenada no combate ao terrorismo em todas as suas formas.”

Salim Ahmed Salim, secretário-geral da Organização de Unidade Africana





[O rei de Marrocos] “denuncia o ato terrorista e o crime abominável.”

Rei Mohammed VI de Marrocos





“O que temos visto na televisão é um horror.”

Jacques Rogge (1942-2021), presidente do Comité Olímpico Internacional





"Não há motivos políticos ou intelectuais, não há causas religiosas que justifiquem estes atos."

José Ramos-Horta, ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste