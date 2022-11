Ucrânia

Ataque russo em Kiev e sirenes antiaéreas ativadas em diversas regiões

Dois edifícios residenciais foram atingidos esta terça-feira num novo ataque russo em Kiev, indicou o presidente do município da capital da Ucrânia, enquanto as sirenes antiaéreas foram ativadas em todas as regiões do país, de acordo com responsáveis da defesa.