ATA aprova Plano e Orçamento de 9,8 milhões para este ano

O Plano e Orçamento da Associação Turismo dos Açores (ATA) para este ano, num montante global de cerca de 9,8 milhões de euros, foi ontem aprovado na Assembleia Geral desta instituição, que passa a ser liderada pelos seus cerca de 140 associados privados, depois das saídas do Governo dos Açores e da SATA.

Assembleia Geral da Associação Turismo dos Açores aprovou o orçamento para este ano, que abre uma nova era na ATA, agora gerida por privados, após a saída do Governo. Falta aprovar novos estatutos e decidir se haverá eleições antecipadas.

