Bombeiros recebem aumento de 10% no financiamento do serviço de transporte terrestre urgente de doentes

A Resolução, aprovada em Conselho do Governo, que aumenta em 10% o financiamento mensal atribuído às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários por via do serviço de transporte urgente terrestre de doentes, com efeitos retroativos a 1 de julho, foi publicada, esta terça-feira, em Jornal Oficial.



Com esta Resolução, o financiamento do Governo dos Açores nesta componente atingirá o montante anual de 3,4 milhões de euros, atribuído a todas as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários da Região, refere nota do executivo regional.







Na sequência do acerto de montantes pagos entre julho e novembro, as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários irão receber durante esta semana uma transferência de verbas no valor global de 129 mil euros.







Diz o governo que esta alteração teve em linha de conta o aumento do número de serviços no domínio do transporte de doentes em ambulância nas suas diversas vertentes, a necessidade de afetar mais meios humanos a este tipo de serviço e o esforço financeiro adicional para uma resposta eficiente adaptada à realidade atual do serviço prestado pelas associações de bombeiros, introduzindo melhorias ao nível dos procedimentos em vigor.







Esta atualização resulta de um compromisso assumido no Conselho Regional de Bombeiros e após um período de consulta da Federação de Bombeiros dos Açores e das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários.