Associação Seniores de São Miguel realiza "Pão por Deus"

Trata-se de um projeto que a Associação Seniores de São Migue desenvolve em parceria com as juntas de freguesia, Centros Sociais e Paroquiais de parte do concelho de Ponta Delgada, Câmara Municipal de Ponta Delgada e PSP.



Segundo nota, será servido gratuitamente um lanche "pelo Hotel Marina Atlântico, e pede-se uma esmola em espírito de solidariedade, no tradicional saco do Pão por Deus".



O evento conta com um momento musical levado a cabo por António Borges, um momento de poesia pela voz de Manuel Borges, e uma intervenção do historiador José de Mello sobre a tradição do 'Pão por Deus'.