Associação para a Ciência e Desenvolvimento dos Açores lança portal informativo

Arrancou na passada segunda feira, 8 de junho, o jornal digital que se apresenta com a missão de promover e difundir informação, conhecimento e saber fomentando a colaboração entre universidades, empresas, estado e sociedade tendo em vista o desenvolvimento sustentável das pessoas, dos lugares e dos sítios, designadamente as pessoas, os lugares e os sítios dos Açores, de Portugal e dos portugueses no mundo.

Tomáz Dentinho, professor da Universidade dos Açores e presidente da ACDA é o mentor do projeto que conta agora com a colaboração de Carlota Silva na componente informativa.

“Um portal já existente, se for alimentado diariamente pode fidelizar leitores e tornar-se um sítio online de frequência assídua”, adiantou o economista.

“A vantagem deste formato é poder ir sendo atualizado sempre que se justifique dando uma maior liberdade para quem gere e garantindo o nível de interesse de quem procura estas temáticas”, adianta o Professor.

O portal tem também uma vertente católica por ser um ponto comum entre muitos dos seus associados: “A ACDA teve uma pequena reestruturação de sócios em que, no fundo, acabam por ser pessoas mais empenhadas do ponto de vista da Igreja e, por esse motivo, abordará, também, preocupações da Igreja. E isso também nos fez retomar a ideia de fazer um jornal que liga a ciência ao desenvolvimento, mas também com um aspeto doutrinário”.

O site caracteriza-se por 4 vertentes: “Anúncio e ação (atualidade), depois uma secção de pequenos trabalhos e/ou estudos com ligação à Universidade dos Açores ou à Ciência que criámos, uma terceira área de discernir, que se prende com uma opinião ligada à Universidade e à atualidade e finalmente uma secção de “agir” que se destina a revelar o que vemos de bom e de belo que também importa destacar. No fundo começa por ser uma página de uma associação, mas que se poderá ir direcionando para um público mais vasto”, refere Tomáz Dentinho.

A página que já está a produzir conteúdos informativos desde a passada segunda feira, 8 de junho, vai divulgar os artigos através das redes sociais da ACDA “e depois vamos ver qual é o alcance e o feedback dos visitantes e é nessa partilha que vamos percebendo o que é que tem mais interesse para publicar e que vamos tendo uma página que faça a diferença na região”, adianta o presidente da ACDA.

A relação com o Facebook é bidirecional: “Há muita gente que partilha reflexões no Facebook e, com a devida autorização dessas pessoas, vamos também selecionar algumas mais interessantes que possam ser partilhadas no portal. Há aqui também um trabalho de ver o que é partilhado e comentado no Facebook de forma a que essas

publicações possam ser lidas e refletidas por pessoas que estão fora do círculo de amigos daquela pessoa que escreveu”, diz Dentinho.

A ACDA deixa ainda o desafio de partilha à comunidade açoriana: “para bem das pessoas, lugares e sítios dos Açores, indiquem notícias relevantes, apresentem estudos interessantes, partilhem opiniões importantes e relevem o belo, o bom e o bem”.