Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo assinala centenário

O Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima, participou este sábado, em representação do Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, na cerimónia solene comemorativa do centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo.