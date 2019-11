Associação de Turismo contrata Luís Botelho como novo diretor executivo

Segundo a nota, o gestor de 36 anos terá a seu cargo a gestão e execução do Plano de Atividades e Orçamento da ATA, irá reportar diretamente à Comissão Executiva e terá como missão “colocar em prática a estratégia de promoção da Região Autónoma dos Açores, enquanto destino turístico de natureza e sustentável”.



Luís Capdeville Botelho, natural de Ponta Delgada, é licenciado em Gestão de Empresas e conta com um MBA em Gestão Hoteleira.

O comunicado salienta que o gestor iniciou a sua carreira profissional em 2004 no departamento comercial da Tecnovia – Açores, onde “adquiriu experiência em elaboração e apresentação de propostas para concursos públicos”.



Foi ainda diretor administrativo e financeiro no Grupo Quinta da Marinha, mais concretamente do hotel de cinco estrelas The Oitavos Hotel, do campo de golfe Oitavos Dunes, do Health Club e do Centro Hípico da Quinta de Marinha, bem como das restantes sociedades que compõem o grupo, permitindo-lhe adquirir um “relevante know-how no setor hoteleiro”.