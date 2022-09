Associação de Proteção Ambiental defende debate sobre transportes públicos nos Açores

“Existe um sistema de transportes públicos imutável há dezenas de anos, que as empresas concessionárias mantêm, cada uma na sua zona exclusiva, com horários e itinerários inflexíveis, que não servem as populações e são mantidos à custa de subsidiação”, alertou a associação, a propósito da Semana Europeia da Mobilidade, que decorre entre sexta-feira e 22 de setembro.

Segundo a APPAA, os residentes ou visitantes recorrem ao automóvel, particular ou de aluguer, como a “única forma de aceder aos locais pretendidos no tempo desejado”, tornando o trânsito “insuportável nos maiores centros urbanos, sobretudo nas horas de entrada e saídas de empregos e escolas e nos locais turísticos mais procurados”.

A APPA destaca que o tema central da Semana Europeia da Mobilidade 2022 – Melhores Ligações – “não podia ser mais oportuno” para o arquipélago.

“A APPAA considera essencial proporcionar transportes coletivos de passageiros mais compatíveis com a defesa da qualidade do ar e a mitigação do aquecimento global, mas que sejam atrativos para serem utilizados”, afirma.

De acordo com a associação, é precisa “uma mobilidade intermodal, em que o automóvel privado, ou de aluguer, se articule com os transportes coletivos, de menores dimensões, com itinerários e frequência capazes de satisfazerem as necessidades dos potenciais utilizadores”.

“É possível, com uma simples aplicação, proporcionar a utilização partilhada do mesmo meio de transporte para um determinado circuito ou itinerário”, alerta.

Para a associação, é “urgente que os órgãos de poder regional e local e os cidadãos debatam as melhores formas de garantir a mobilidade mais responsável, limpa e mais eficiente para toda a população, residente e visitante”.