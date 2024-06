Associação de Juventude Viola da Terra assinalou o Dia Mundial da Criança

A audição do Dia da Criança, decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia da Fajã de Baixo, com a presença de 14 alunos da Escola de Violas da Fajã de Baixo.





De acordo com comunicado da AJVT, os alunos, com idades entre os 12 e os 78 anos, apresentaram-se individualmente e por turmas, demonstrando o trabalho musical que têm desenvolvido ao longo do ano letivo.





A Associação destaca o encerramento da audição que juntou os 14 alunos numa peça em conjunto, como forma de incentivar o espírito de grupo e a importante relação intergeracional que a escola promove.





A sessão de sensibilização decorreu na Escola Secundária das Laranjeiras, perante uma turma do 7.º ano, contou com uma apresentação da Viola da Terra, seu contexto e repertório, por parte de Rafael Carvalho, com um momento musical por Rodrigo Silveira, aluno da turma e da Escola de Violas da Fajã de Baixo.





Os alunos tiveram a oportunidade de experimentar a Viola da Terra, tendo a sessão finalizando com a oferta de brindes e de um panfleto informativo sobre a Viola da Terra.





A mesma oferta foi feita à turma do 6.º ano da Escola Roberto Ivens, onde também estuda uma aluna da Escola de Violas da Fajã de Baixo.