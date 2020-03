Associação de dadores de sangue preocupada mas HDES tranquiliza

A Associação Dadores de Sangue de São Miguel está preocupada com a possibilidade de haver uma redução de dadores de sangue nos hospitais açorianos, e consequentemente de dádivas de sangue, em resultado do estado de contingência decretado para a Região, mas o Serviço de Hematologia do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, tranquiliza e garante dar resposta às atuais necessidades hospitalares.





