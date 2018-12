Assinatura do Auto de Consignação da Obra de Reabilitação da Rede de Abastecimento de água

O município da Madalena assinou, esta terça-feira, o Auto de Consignação da Empreitada de Reabilitação, Ampliação e Modernização da Rede de Abastecimento de Água do Concelho.

A obra, adjudicada à empresa Construções Rui Pereira, prevê a substituição integral de troços problemáticos em que ocorrem perdas significativas, por insuficiente capacidade da tubagem, a impermeabilização de reservatórios e câmaras de perda de carga, bem como a implementação de um sistema de monitorização das reservas de água nos depósitos, adianta nota de imprensa.





Com o intuito de modernizar toda estrutura, de forma a otimizar os recursos hídricos do concelho da Madalena, o projeto contempla ainda a substituição das eletrobombas existentes por outras mais fiáveis, com a implementação de um sistema de controlo remoto das eletrobombas submersíveis e ainda a instalação de vedações robustas, sistemas de alarme e de videovigilância nos recintos dos reservatórios.