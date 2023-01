"Assegurámos sempre a estabilidade das políticas" e as contas certas

"Assegurámos sempre a estabilidade das políticas", vincou o chefe do executivo, em Lisboa, depois de lembrar os "momentos muito difíceis" que o Governo enfrentou.

Costa afirmou que apesar de viver "diversos momentos muito exigentes", o Governo garantiu também sempre uma "trajetória de contas certas".

António Costa falava cerca de duas horas após ter sido conhecida uma remodelação no executivo para substituir o ministro das Infraestruturas demissionário, Pedro Nuno Santos.

O primeiro-ministro escolheu os atuais secretários de Estados João Galamba e Marina Gonçalves para as funções de ministro das Infraestruturas e de ministra da Habitação, respetivamente.

Com esta opção, aceite pelo Presidente da República, o líder do executivo separa as pastas das Infraestruturas e da Habitação, áreas que até agora foram acumuladas pelo ministro cessante Pedro Nuno Santos.