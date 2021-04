Estabelecimentos de restauração e bebidas encerram em Nordeste e Vila Franca

Segundo nota publicada na página do Facebook da Direção Regional da Saúde, a partir das 00 horas de amanhã, dia 13 de abril, todos os estabelecimentos de restauração, bebidas e similares encerram no concelhos de Nordeste e Vila Franca do Campo.

A nota diz ainda que é permitido apenas o funcionamento em serviço de entrega ao domicílio e take away até às 22 horas, com exceção do fornecimento de refeições a hóspedes de estabelecimentos hoteleiros ou similares por parte dos respetivos serviços de restauração.