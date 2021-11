Autárquicas

“As dificuldades na mobilidade constituem um poderoso fator de empobrecimento”

Vera Correia, candidata da CDU à Câmara Municipal da Povoação é militante do Partido Ecologista “os Verdes” e considera que as temáticas ligadas à preservação do meio ambiente assumem uma “importância fulcral” no concelho da Povoação. Afirma também que as acessibilidades são essenciais, porque “as pessoas até gostariam de viver no concelho, mas as deslocações são tão difíceis que acabam por se fixar noutro lado”