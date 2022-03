Artista visual Helena Amaral doa espólio à associação açoriana MiratecArts

"Na apresentação da décima temporada da MiratecArts, Helena Amaral anunciou a doação do seu espólio de arte à associação com sede na ilha do Pico", nomeadamente "mais de uma centena de obras de pintura e ainda esculturas", lê-se no comunicado da associação.

"Além de doar o meu espólio de arte", diz a artista Helena Amaral, citada nesta nota enviada às redações, "pretendo investir na construção da Casa dos Sorrisos, na propriedade da MiratecArts Galeria Costa, para assim dar espaço expositivo à obra que ficará disponível para o público."

A associação cultural MiratecArts foi criada nos Açores por Terry Costa.

"Sorrisos de Pedra", de Helena Amaral "é o maior projeto singular da MiratecArts que inclui o roteiro com mais de 200 esculturas a dar a volta à ilha do Pico, incluindo a 'Deusa dos Sorrisos', no Piquinho, e a 'Deusa do Mar', a cerca de 15 metros de profundidade, no local onde aprendem a mergulhar na ilha montanha", refere a MiratecArts.

O projeto continua com uma exposição no Porto, onde Helena Amaral nasceu, e com o intuito de expor nas nove ilhas dos Açores, adianta a informação divulgada pela associação.

Helena Amaral é licenciada pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, onde concluiu o curso de Artes Plásticas.

Já expôs em várias ilhas açorianas, incluindo Santa Maria, na Carmina Galeria, e na Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo, na Terceira, na sociedade Amor da Pátria e na Biblioteca Pública da Horta e no Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, no Faial, no Museu da Graciosa, no Museu das Lajes das Flores, no Atelier de Kaasfabriek em São Jorge e por toda a ilha do Pico.

"Ao longo de quase quarenta anos dedicou-se à pintura e, através dela, percorreu caminhos, labirintos feitos de cor, lugares, vivências passadas e presentes. Com a cor cessou temporariamente e lançou o seu olhar às pedras da ilha [do Pico] e delas começou a esculpir sorrisos", assinala a associação cultural MiratecArts.