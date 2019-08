Artesanato dos Açores presente na Festa do Vinho, na Madeira

O artesanato dos Açores vai marcar presença na Festa do Vinho, que decorre de 29 de agosto a 8 de setembro, no Funchal, Madeira, no âmbito do projeto Craft & Art, do Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA).

Marcam presença nesse evento, Maria Paixão Resendes, com trabalhos em bordados, presépios de lapinha, registos e similares, e Catarina Alves, com bijuteria e escultura em pedra, ambas da ilha de São Miguel.





A Festa do Vinho é desenvolvido em parceria com o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), entidade que tutela, para além do setor do vinho, o setor do artesanato no arquipélago da Madeira, pretende aproveitar a época de maior fluxo turístico para dar visibilidade aos trabalhos das empresas de artesanato e promover a comercialização de produtos de artesanato açoriano.





A mostra pode ser visitada, na placa central da Avenida Arriaga, de 29 de agosto a 8 de setembro, das 10h00 às 19h00.