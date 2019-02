Arrisca está a ser alvo de auditoria do Tribunal de Contas

As mais lidas

A primeira página dá destaque ao falecimento do fundador do Grupo Ilha Verde, o empresário Antero Rego.

Nesta edição, é notícia ainda a subida do número de famílias açorianas a procurar ajuda por não conseguir pagar as dívidas, mas também a reorganização da Cruz Vermelha em São Miguel e a exposição de camélias nas Furnas.

Tema de destaque do Açoriano Oriental deste domingo é a realização de uma auditoria à Arrisca - Associação Regional de Reabilitação e Integração Sócio-Cultural dos Açores, uma instituição particular de solidariedade social que recebe apoios públicos

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok