Arranque do FIA ERC adiado pela terceira vez

Depois dos adiamentos do Azores Rallye e do Rally Islas Canarias, desta feita foi adiado o Rally Liepaja, na Letónia.



De acordo com a informação avançada ontem pela Eurosports Events, a prova letã (que tinha data de realização entre 29 e 31 de maio) é adiada, mas ao contrário dos eventos açoriano e espanhol, para a data a anunciar no futuro.



Com o terceiro adiamento do arranque da competição este ano, o início do campeonato ficará então a cargo do 77th Rally Poland, agendado para decorrer entre 26 e 28 de junho.

Recorde-se que o Grupo Desportivo Comercial indicou as datas 17-19 de setembro para a realização da prova, enquanto as Canárias indicaram 3-5 de dezembro. Estas datas. tal como a data do Rali de Chipre (16-18 de outubro) ainda carecem de confirmação por parte da FIA, entidade mundial que também está a contas com vários adiamentos no calendário do WRC, como por exemplo o Vodafone Rally de Portugal.



Também a calendarização do Campeonato dos Açores de Ralis sofrerá profundas alterações, dado que para além da mudança do Azores Rallye, o Terceira Automóvel Clube terá de arranjar novas datas para o Rali Sical a 1 e 2 de maio (deverá ser adiado), tal como o ‘Lilás’, que está agendado para o fim de semana indicado para a realização do Azores Rallye.