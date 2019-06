Arquivo Municipal mostra o Externato Ribeiragrandense em exposição

A mostra resulta da seleção de um conjunto documental pertencente ao Fundo do Externato Ribeiragrandense, que se encontra em depósito no Arquivo Municipal da Ribeira Grande, e procura dar a conhecer a então instituição de ensino.





Segundo conta nota da autarquia da Ribeira Grande, o Externato Ribeiragrandense funcionou como importante instrumento de ensino secundário, mas também como importante veículo de divulgação cultural destinado a alunos, pais e encarregados de educação e sociedade em geral pelas diversas atividades culturais que desenvolvia.





Refira-se que esta exposição surge como forma de assinalar o Dia Internacional dos Arquivos, efeméride que se comemora no dia 9 de junho, e pretende alertar o público em geral para a importância dos arquivos como entidade e repositório da memória das sociedades e como veículo reconstrutor da história política, social e económica.





O Arquivo Municipal de Ribeira Grande alia-se às comemorações desse dia irá manter as portas abertas ao público entre as 10 horas e as 17 horas horas para proporcionar a todos os interessados uma visita guiada ao mesmo.