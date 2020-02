Arquipélago recebe a Residência Artística ‘Livro: Poema livre’

O projeto ‘Livro: Poema livre E é um tríptico, 3 obras que se intersectam, 1 espetáculo, 1 livro de artista e 1 instalação performativa. Este é acompanhado de um workshop de sensibilização à criação artística para o público em geral jovem e adulto, revela nota enviada à comunicação social.





Os exercícios terão por base elementos da estrutura formal da Investigação sobre a luz, onde o desenho e o registo vídeo serão abordados como matérias artísticas. A proposta surge, no sentido de partilhar a prática artística dos autores, bem como do conhecimento e experiência destes, enquanto docentes universitários, no estimulo às práticas individuais de cada participante, aproximando assim o público do nosso processo de construção.



Para além de que nos dias 19 a 21 deste mês, decorrerá no ACAC uma oficina ministrada por Daniel Moraes, ‘O desenho e o corpo não normativo’. Esta tem como público alvo, jovens e adultos, com foco em pessoas com mobilidades reduzidas e deficientes físicos. A participação nesta requer marcação junto do Centro, através acacinfo@azores.gov.pt.