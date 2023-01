Arquipélago inicia 2023 com conjunto de atividades

O Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas inicia o novo ano com um conjunto de atividades, incluindo uma oficina de escrita criativa, uma conversa sobre sustentabilidade e ecologia, uma performance preparada durante uma residência artística e uma oficina para famílias no último domingo do mês.



As exposições “Confissões de uma baptizada” de Carla Filipe e “No futuro também se usavam pincéis” de Margarida Andrade também continuam patentes.

As atividades têm início com a oficina de escrita criativa intitulada “Os pedaços da ilha” com Judite Canha Fernandes, que acontecerá nos dias 13 e 14 de janeiro e está integrada no programa paralelo da exposição de Margarida Andrade.



No dia 21 de janeiro, haverá uma conversa entre a artista Margarida Andrade e Bruno Márquez (arquiteto e naturalista), moderada por Rita Serra e Silva (arquiteta e programadora cultural), sobre transdisciplinaridade como uma via para a redenção ecológica, também integrada no programa paralelo da exposição de Margarida Andrade.

A performance “LOBA” de Mariana Pacheco de Medeiros, criada durante uma residência artística no Arquipélago no mês de janeiro, será apresentada nos dias 27, 28 e 29.



No último domingo do mês, a viagem iniciada com o espetáculo “Ratibum” (criado por Mário Moniz da Associação Musiquim), apresentado em dezembro de 2022 no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, terá uma nova etapa no último domingo do mês, aberta a todas as famílias que quiserem participar. Neste dia, pelas 15h00, realizar-se-á uma oficina para famílias intitulada “Centro Controlo Terra Mãe” com a Terra como pano de fundo e a música a dar o mote para todos explorarem o artista-investigador que existe em cada um.