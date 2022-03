Arquipélago inaugura exposição da artista Susanne Themlitz

De acordo com o Arquipélago, Themlitz "irá ocupar as caves" do Centro de Artes, localizado na cidade da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, durante os próximos nove meses, numa exposição "que se quer instalação e que se irá construindo, modificando e adaptando, através do convite a várias comunidades para trabalharem e se envolverem em diferentes fases deste projeto".

Citado na nota enviada às redações, João Mourão, diretor do Centro de Artes Contemporâneas e curador desta exposição, explica que a artista pensou a mostra como "um processo e uma junção de vozes", a “Companhia”.

"Ao longo do período da exposição haverá uma diluição da autoria e, em vários momentos, comunidades diferentes, serão convidadas a interagir, intervir e participar na exposição. As alterações, os acrescentos, as interações são parte integrante desta exposição. E nesta, tal como numa viagem, as paisagens serão sempre diferentes, mesmo quando passamos repetidamente no mesmo local", sublinha.

Susanne S. D. Themlitz nasceu em Lisboa, em 1968, vive e trabalha entre Colónia e Lisboa.

Estudou Artes Visuais entre 1987 e 1995 no Ar.Co. (Lisboa), na Royal College of Art (Londres) e na Academia de Arte de Düsseldorf.

Com trabalhos representados em várias coleções, o trabalho da artista tem sido incluído em exposições coletivas em várias instituições e galerias, a nível nacional e internacional.

De acordo com o espaço cultural, o seu trabalho está representado em várias coleções, tais como CACE, Caixa Geral de Depósitos/Culturgest, Câmara Municipal de Lisboa, Coleção António Cachola, Coleção Figueiredo Ribeiro, Coleção Norlinda & José Lima, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação Carmona e Costa, Fundação Centenera, Fundação EDP, Fundação FLAD, Fundação Plmj, Fundação Serralves, MEIAC Badajoz, Museu Amadeo de Souza-Cardoso, Museu Bordallo Pinheiro, Museu MAS Santander e PAAM Miami.

A exposição “Transformatório – Themlitz & Companhia” é inaugurada no próximo dia 26 de março, pelas 16h00.