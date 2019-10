Arquipélago dos Açores sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte

O arquipélago dos Açores vai estar sob aviso amarelo entre hoje e quinta-feira devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada por trovoadas, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o instituto, o grupo Central (Graciosa, São Jorge, Faial, Pico e Terceira) vai estar sob aviso amarelo entre as 15 horas de hoje e as 06 horas de quinta-feira por causa da chuva.





O grupo Ocidental (Flores e Corvo) vai estar sob o mesmo aviso entre as 12 horas e as 18 horas de quinta-feira.





O aviso amarelo para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) vai estar em vigor entre as 00 horas e as 12 horas de quinta-feira.