Arquipélago acolhe estreia de "Tróttu"

De acordo com nota informativa, “Tróttu” é um projeto de vídeo e música das artistas Sofi Hémon e Alessandra Giura Longo. Juntas trabalham na combinação entre o mundo tradicional e o mundo contemporâneo. Seguindo a linha da arte e música contemporâneas e a tradição da tecelagem, juntando a paixão comum pela música de Morton Feldman com a tradição têxtil da Sardenha, as duas artistas criam esta performance musical e visual única.



A performance conta com a interpretação de Alessandra Giura Longo, na flauta e flauta baixa, Francesco Ciminiello, no vibrafone e glockenspiel e de Sílvia Corda no piano e celesta. Será projetado um vídeo numa estrutura modular, e os músicos irão tocar no seu interior.



Este evento é promovido pelo Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas em parceria com o Conservatório Regional de Ponta Delgada.