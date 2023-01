Arquipélago acolhe conversa “Atravessar Disciplinas"

Pensando que a nossa pegada vai muito além da terra que se pisa, este encontro propõe refletir sobre o trabalho transdisciplinar como via para a redenção ecológica.



Margarida Andrade nasceu na ilha de São Miguel, em 1996. Aos dezoito anos, seguiu rumo a Lisboa para estudar Pintura na Faculdade de Belas Artes, onde teve a primeira exposição individual, “Ensaio para um Jardim” (2016), na Galeria 78/80, o que lhe proporcionou outras exposições coletivas em Lisboa, Cascais, Viana do Castelo e Algarve.



Fora de Portugal, foi selecionada para representar Portugal no Art Camp em Andorra (2016) e Malta (2017), ambos organizados pela UNESCO.



De volta aos Açores, foi uma das artistas selecionadas no Concurso de Artistas Criadores do Festival Walk&Talk (2017), apresentando a exposição individual “O mar torna o horizonte numa miragem”, com curadoria de Marta Espiridião, na galeria Arco 8, em Ponta Delgada.



Em 2019, expôs na Sociedade Nacional de Belas-Artes e venceu, em conjunto com outros artistas, os Prémios CAT apresentados na Casa das Artes de Tavira (Algarve).



Depois de concluir o mestrado em Artes Visuales y Educación pela Facultat de Belles Arts da Universitat de Barcelona, trabalhou nos Serviços Educativos do Centro de Arqueologia de Lisboa por um ano.



Atualmente é coordenadora da Plataforma Itinerante de Integração Sociocultural na CRESAÇOR – Cooperativa de Economia Solidária em Ponta Delgada (Açores).



Em paralelo, desenvolve o projeto artístico “No futuro também se usavam pincéis”, onde pretende alertar para o eminente perigo que as alterações climáticas representam quando associadas à (in)atividade humana.





Bruno Marquez é arquiteto – naturalista. Mestre em Arquitetura e Design, Cidade e Território na Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Encontra-se a escrever a sua tese de Doutoramento na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, propondo uma metodologia de intervenção arquitetónica em contextos naturais. Tem desenvolvido o seu trabalho através do diálogo transdisciplinar com o objetivo de melhorar a relação da arquitetura com o meio ambiente. Assim, estuda as diferentes formas e hábitos das entidades naturais para resinificar a relação espacial com a natureza para construir territórios mais sustentáveis e em diálogo com a conservação da biodiversidade. Cofundador do atelier de arquitetura Rizoma.





Rita Serra e Silva é Coordenadora do (des)Envolvimento de Públicos e Participação de Ponta Delgada—Azores 2027. Estudou Arquitetura (Universidade de Coimbra), disciplina que cruza com a de Educação no doutoramento (Universidade do Minho) que está a desenvolver sobre “Literacia do Território na Infância”. Viu nesta investigação a oportunidade certa para se mudar para São Miguel onde, desde 2019, colabora com o festival de artes Walk&Talk na programação de excursões pela ilha. Também sobre viagens culturais, tem sido consultora do Portugal Art Encounters. Enquanto cofundadora da plataforma Architects Declare Portugal (2020) promove boas práticas em arquitetura para mitigar os impactos negativos do setor da construção no ambiente natural. Desde 2017 que a sua atividade se tem focado em serviços de mediação e programação cultural, colaborando com Comunidades Intermunicipais, 23 Milhas – Ílhavo, a empresa Talkie-Walkie, a Ordem dos Arquitetos, entre outros.