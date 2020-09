ArQuinteto em concerto no fim de semana

Dando início à sua temporada de 2020, neste programa o ArQuinteto apresenta um conjunto de obras contrastantes que evidenciará a textura e paleta sonora deste quinteto de sopros.



Assim, sexta-feira, pelas 21 horas, os ArQuintento atua na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Lomba da Maia. Sábado, pelas 20h30 vão atuar no Centro Municipal de Atividades Culturais do Nordeste e domingo, pelas 17 horas irão estar na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Ponta Delgada. Refira--se que este último concerto tem como objetivo recolher donativos para as obras de recuperação da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, pelo que estará presente no local um recetáculo próprio para quem desejar contribuir.

Segundo nota, algumas das obras que o ArQuinteto irá apresentar são novas no seu repertório, como o é o caso do Quinteto para Sopros nº1 de Endre Szervánszky, e outras são êxitos revisitados, como o Tango Jalousie, de Jacob Gade e o Tico-tico, de Zequinha Abreu.

O ArQuinteto é constituído pelo flautista Henrique Andrade, pelo oboísta Lívio Dias, pelo clarinetista João Rosado, pelo fagotista Válter Medeiros e pela trompista Goreti Martins.



Estes eventos são uma produção da Quadrivium – Associação Artística