Armindo Araújo vence em Castelo Branco e alarga vantagem no Nacional de Ralis

O piloto natural de Santo Tirso, que faz dupla com o navegador Luís Ramalho, concluiu a prova albicastrense com o tempo de 56.01,8 minutos, deixando o segundo classificado, José Pedro Fontes (Citroën C3), a 7,3 segundos. Miguel Correia (Skoda Fábia) foi o terceiro, a 35,8 segundos do vencedor.

“Conseguimos vencer este rali pelo quarto ano consecutivo e chegar à segunda vitória do ano. Foi uma prova bastante difícil, já o sabíamos à partida, mas trabalhámos muito para sairmos daqui com este resultado. Andámos sempre num ritmo que nos permitiu manter a primeira posição e, como as diferenças foram sempre muito reduzidas em cada especial, nunca tivemos hipóteses de gerir o nosso andamento”, explicou o vencedor.

Araújo chegou ao derradeiro dia de prova com 2,2 segundos de vantagem sobre Bruno Magalhães (Hyundai i20), mas o piloto lisboeta perdeu 38,9 segundos logo na primeira especial desta manhã, caindo para a quinta posição.

Até final, Bruno Magalhães ainda conseguiu ultrapassar Pedro Meireles (Hyundai i20), chegando ao quarto posto final por 1,3 segundos.

Com estes resultados, Armindo Araújo tem, agora, 121 pontos contra os 97 de Miguel Correia, que é segundo, e os 77 de José Pedro Fontes, que é terceiro.

A próxima ronda é o Rali Vinho Madeira, de 04 a 06 de agosto.