Aprovados dois novos projetos turísticos para Ponta Delgada

Secretaria Regional do Turismo aprovou os projetos de um novo hotel de quatro estrelas e de apartamentos turísticos, ambos em São Sebastião

Vão nascer dois novos projetos turísticos no centro de Ponta Delgada. As autorizações para a construção de um novo hotel de quatro estrelas e um bloco de apartamentos turísticos foi publicada, ontem, no Jornal Oficial.