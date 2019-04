Aprovado projeto “SãoPedro@TIC.com”

Em comunicado, o presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Flávio Pacheco, destacou que o projeto 'SãoPedro@TIC.com' “é uma aposta na dinamização da freguesia e dos espaços da junta com a promoção de formações diversificadas em diferentes temáticas, sendo que neste contexto serão no âmbito das TIC.”.





As formações promovidas no âmbito das tecnologias da informação e comunicação inseridas nesse projeto, irão abranger “populações distintas e grupos populacionais mais desfavorecidos, tais como, crianças, jovens, jovens em risco, população geral e público sénior, como forma de reforçar as competências digitais e estimular a especialização em tecnologias e aplicações digitais para a qualificação do emprego e reorientação profissional”, refere o presidente.





O projeto 'SãoPedro@TIC.com', conta com diversas formações a serem realizadas entre 2019 e 2021