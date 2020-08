Aprovado por unanimidade orçamento da FPF que prevê lucro de 1,5 ME em 2020/21

“O documento que projeta a época 2020/21 foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Geral Ordinária da FPF, realizada esta tarde na Cidade do Futebol, e que contou com a participação de 67 dos 84 delegados”, pode ler-se na nota publicada na página oficial da FPF na Internet.

O orçamento aprovado resulta de 83 milhões de euros (ME) de receitas e 81,5 de despesas.

Nesta reunião magna, foi também aprovada por maioria, mas com 11 abstenções, a ata da AG ordinária de 19 outubro de 2019 que incluía o relatório e contas da época 2018/19.

A FPF deu conta ainda de que foram ratificadas, com 58 votos a favor e nove contra, as alterações ao Regulamento Disciplinar das competições organizadas pela Liga de clubes, aprovadas em reunião extraordinária daquele organismo realizada a 28 de julho de 2020.

A maior ‘fatia’ das despesas vai ser aplicada às seleções, num total de 24 ME, sendo 13,6 para a principal, quatro para as femininas e futsal e 2,7 para os escalões de formação, destacando-se ainda os gastos com provas nacionais e eventos, de 17 e 5,7 ME, respetivamente.

A principal fonte das receitas federativas decorre dos direitos de transmissão, publicidade e patrocínios, num total de 36 ME, estando ainda cabimentados 13,6 ME com a participação no Euro2020, adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19.