Aprovado apoio ao associativismo da Praia da Vitória no valor de 435 mil euros

Os apoios surgem no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo do Concelho - Cooperar e Desenvolver, cujas candidaturas apresentadas registaram um significativo número de projetos, refere nota de imprensa.



“Inicialmente, tínhamos previsto uma verba de 300 mil euros para as candidaturas apresentadas no decorrer do ano de 2020. Contudo, perante o número elevado de projetos, decidimos reforçar a rubrica orçamental, garantindo apoio a um maior número de projetos. Estes vão desde investimentos no edificado das instituições até à aquisição e renovação de viaturas, passando pela organização de eventos, ações de sensibilização, entre outros”, explica, citado em nota, o presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.



Tibério Dinis afirma, ainda que "entendemos que o número elevado de candidaturas – quase oito dezenas – espelha o dinamismo do nosso associativismo, que, no fundo, é também o pulsar das nossas comunidades, dos Biscoitos ao Porto Martins. É de todo justo que o município da Praia da Vitória responda às suas necessidades e apoie na concretização dos projetos de cada direção. O regulamento de apoio em vigor veio articular as regras e garantir um quadro de suporte muito importante para a concretização dos planos de atividade do nosso associativismo”.



Segundo o autarca praiense, cerca de 310 mil euros dos fundos aprovados destinam-se a investimentos no edificado, ampliações e obras de beneficiação; 73 mil euros dirigidos à mobilidade, aquisição e beneficiação de viaturas; e cerca de 51 mil euros para organização de eventos e atividades sociais, culturais e desportivas.



De forma desagregada, os apoios contemplam para o associativismo cultural, filarmónicas, folclores e escolas cerca de 138 mil euros; para o associativismo desportivo e grupos desportivos cerca de 110 mil euros; para IPSS’s, Centro de Convívio e Casas do Povo cerca de 94 mil euros; e para o património religioso, impérios e igrejas 90 mil euros.



O Regulamento de Apoio ao Associativismo do Concelho - Cooperar e Desenvolver entrou em vigor este ano, tendo por objetivo estruturar os apoios às várias associações sociais, comunitárias, culturais, recreativas e desportivas da Praia da Vitória.