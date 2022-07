APRODAZ alia-se a Projeto Internacional Jovens Escritores

Para além da apresentação da obra, os formandos tiveram a oportunidade de declamar poesia.





A obra agora lançada insere-se no projeto internacional Jovens Escritores, que vai na sua 9ª edição, e que já promoveu publicações, nas edições anteriores, de textos publicados por crianças e jovens do Brasil; Cabo Verde; Ucrânia, Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe.





Durante o evento, interveio a autora Caroline Axelsson, que abordou temáticas como a produção literária no estrangeiro e a importância da tradução, e foi apresentado o percurso literário da autora açoriana Ana Isabel D'Arruda.





O autor e professor Pedro Paulo Câmara recebeu, da ZLBooks Editora, o Troféu Clarice Lispector, pelo Melhor Livro de Pesquisa do ano 2021, com a obra 'Violante de Cysneiros: o outro lado do espelho de Côrtes-Rodrigues?'