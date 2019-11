Apresentador brasileiro Gugu Liberato morre após acidente em casa nos EUA

As mais lidas

Entre 1981 e 2003, Gugu Liberato destacou-se no canal de televisão SBT ao apresentar programas de grande audiência que foram sucessos na época, como "Viva a noite" e "Domingo legal". Em 2009, assinou contrato com a TV Record, na qual continuou a atuar como apresentador.

Gugu Liberato tinha três filhos com Rose Miriam di Matteo: João Augusto, de 18 anos, e as gémeas Marina e Sophia, de 15 anos.

Segundo a família do apresentador, deverá haver alguma demora na trasladação do corpo para o Brasil porque Gugu Liberato expressou em vida o desejo de ser doador de órgãos. Só depois desse processo é que o corpo será levado para o Brasil.

Ao subir ao sótão da sua casa para verificar o ar-condicionado, o apresentador pisou numa área feita de gesso (drywall) e caiu no chão da cozinha, de uma altura de quatro metros. Com a queda, bateu a cabeça e sofreu uma fratura na têmpora direita.

O portal de notícias brasileiro G1 refere que o apresentador lusodescendente estava internado desde quarta-feira num hospital na cidade de Orlando depois de sofrer uma queda em casa e bater com a cabeça.

Um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, Gugu Liberato, morreu aos 60 anos em Orlando, nos Estados, anunciou na noite de sexta-feira a sua assessoria de comunicação, de acordo com a imprensa brasileira.

