Apresentação do livro “Viagens Geológicas aos Açores”

No âmbito deste evento decorrerá, no domingo, dia 16 de maio, pelas 10 horas, um Roteiro Geocultural orientado pela professora Lurdes Cunha, refere nota.





“Viagens Geológicas aos Açores” constitui não só uma “interessante descrição sobre os aspetos morfológicos das diferentes ilhas do arquipélago, como um precioso relato das características físicas e do labor das gentes oitocentistas açorianas, com importantes notas sobre a geologia, botânica e etnografia das ilhas que visitou, nomeadamente da Graciosa”, lê-se na nota.





A obra, bilingue (português e francês), integra a coleção “Clássicos dos Açores”, que visa dar a conhecer textos relevantes de visitantes ou de autores regionais sobre diferentes aspetos do património natural ou cultural das ilhas dos Açores.