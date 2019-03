O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Vila Franca do Campo, acolhe sexta-feira, dia 22 de março, a apresentação do livro “Armando Côrtes-Rodrigues – Vida e Obra do Poeta Açoriano de Orpheu”, da autoria de Anabela Almeida, pelas às 18h30.

A obra terá apresentação a cargo de Carlos Melo Bento, sendo que, no mesmo dia, às 17 horas, para assinalar a iniciativa, será inaugurada a mostra expositiva “Um apontamento sobre Armando Cortês-Rodrigues”, no Museu Municipal de Vila Franca do Campo, onde ficará patente até ao dia 7 de abril.





O evento irá contar com a presença da autora do livro e da filha do poeta.





Nascido no concelho de Vila Franca do Campo, a 28 de fevereiro de 1891, o escritor e etnólogo Armando Côrtes-Rodrigues, representou um dos grandes vultos da cultura micaelense do século XX.