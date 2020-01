Apresentação do filme “O Homem do Vento Norte”

“O Homem do Vento Norte”, é um filme com momentos da vida de dois homens que se relacionam de forma eficaz com os ecossistemas. Durante 67 dias num período de cinco anos uma máquina filmou os sons, as imagens, as sombras, os ritmos e a poesia de um homem da fajã que cultiva a vida e de um surfista e pescador que estuda os silêncios do litoral, diz nota.



Refira-se que o autor marca presença na apresentação e irá partilhar a sua experiência nos quatro anos de filmagens.