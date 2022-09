De acordo com comunicado da GNR, no âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda "detetaram numa encosta três plantas canábis, de diferentes tamanhos, as quais estavam dissimuladas num local ermo. No decurso da ação policial, foram apreendidas as plantas bem como material associado ao seu cultivo".



Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca dos Açores - Instância Local das Velas.